One Piece PW4 : trailer de Big Mom et Kaido

On les savait intégrer au casting deet l'heure est maintenant au trailer pour dévoiler les capacités des empereurs Big Mom et Kaido, faisant autant office de boss dans le mode histoire que de personnages jouables à débloquer.D'ailleurs du mode histoire, on en apprend enfin un peu plus sur le contenu avec 34 missions au total, contre 23 dans. Et tout comme pour ce dernier qui proposait un remixe de Dressrosa, ce quatrième épisode adaptera un peu librement l'arc de Wa pour d'évidentes raisons (la partie est trèèèès loin d'être terminée en manga).Sortie prévue le 27 mars 2020 sur tous les supports.