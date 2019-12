Naruto Storm 4 illustre son DLC surprise

Tout en annonçant la sortie d'une version Switch de(intégrant son extension) pour le 24 avril, Bandai Namco avait prévenu que l'occasion était toute trouvée pour balancer un nouveau DLC sur l'intégralité des supports, apportant 11 costumes et deux personnages : Momoshiki Otsutsuki et Kinshiki Otsutsuki.Ce DLC, qui devrait coûter plus ou moins 7€, est aujourd'hui mis en avant avec un trailer.