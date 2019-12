Street Fighter V : Gill disponible, Seth de retour

La finale de la Capcom Cup 2019 a permis de faire un premier point sur ce qui nous attend en 2020 dans, avec en révélation principale le retour de Seth (40ème combattant), ou du moins son cerveau, désormais placé dans une apparence féminine et dont voici quelques visuels et un trailer.En second lieu, le récemment annoncé Gill est désormais disponible avec le nouveau stage Sun Chase Moon, pour respectivement 5,99€ (100.000 points FM) et 3,99€ (70.000 points FM). Notez que vous pourrez également récupérez tout cela en précommandant l'upgrade kit de la(24,99€), dont la sortie est officiellement prévue le 14 février 2020. Les V-Skill II et un nouveau rééquilibrage accompagnent le tout, via une MAJ gratuite.