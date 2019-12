Death Come True : teaser et supports annoncés

Les pièces du puzzle autour des'assemblent doucement et l'on connaît désormais quels supports seront concernés par la sortie de ce nouveau projet de Kazutaka Kodaka (créateur de la franchise) : ce sera PC, PS4, Switch et mobiles, avec un lancement pour 2020 selon l'éditeur qui nous a également promis de multiples langues pour les sous-titres, sans préciser lesquelles.Et vu la tête pensante, le scénario tournera toujours autour du concept du « doute » avec toute une aventure se déroulant dans un hôtel, où le personnage principal (Makoto Karaki) est un tueur en série recherché qui a perdu la mémoire. Chacune de vos décisions face aux autres protagonistes (dont un inspecteur) pourra vous faire progresser vers la vérité… ou vers la mort, avec la possibilité de remonter le temps pour reprendre votre périple.Et on ajoute à cela le « teaser du prochain trailer », histoire de rappeler que l'on parle d'un jeu en FMV.