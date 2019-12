Jump Force : un Pass 2 teasé pour 2020

Bandai Namco signale que c'est aujourd'hui même (le 13 décembre) que sortiront les deux derniers DLC deavec donc Grimmjow Jaggerjack de Bleach, et Trafalgar Law de One Piece. Hors pass et donc à l'unité, il faudra patienter jusqu'au 17 décembre pour récupérer l'un ou l'autre pour 3,99€.Et comme ce jeu a rencontré un très bon succès (aux USA du moins), l'éditeur s'est dit qu'il devait rester un billet à se faire et nous tease un potentielle Season Pass 2 par un « La bataille se poursuivra en 2020 ». Décidément.