FFCC Remastered se prend un gros report

Forcément, quand trop de jeux viennent s'agglutiner à la même période, on n'échappe pas aux reports à raison ou sur prétexte, et c'est le cas dequi a besoin « d'ajustements » visiblement assez gros puisque le lancement vient soudainement de passer du 23 janvier à l'été 2020.Tous les supports sont évidemment concernés, donc PS4, Switch et mobiles (iOS & Android).