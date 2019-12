Dragon Ball Xenoverse 2 : trailer de l'Ultra Pack 2

Bandai Namco publie un trailer pour signaler l'arrivée demain de l'Ultra Pack 2 de, vendu 7,99€ comme le précédent et ajoutant Super Uub et l'Android 21 au casting de plus en plus fou, en plus de nouvelles quêtes.Pour patienter, on rappelle que le titre qui a déjà 3 ans vient d'accueillir une nouvelle MAJ pour intégrer de nouvelles compétences/costumes/accessoires ainsi que des options supplémentaires pour le mode photo.