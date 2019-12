Minecraft : un trailer pour réunir les joueurs PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch

L'annonce fut leaké mais un beau trailer « Rouge/Bleu/Vert » offre toujours satisfaction pour annoncer que désormais, « vraiment » tout le monde peut se réunir dans le monde de, Sony ayant approuvé auprès de Microsoft la version Bedrock sous forme de MAJ désormais disponible pour tous les possesseurs du jeu.Il vous suffira ensuite d'un compte Microsoft pour pouvoir vous adonner au total cross-play (PC, PS4, One, Switch, Mobile et Gear VR), accéder au Marketplace en cross-buy, et plus accessoirement pouvoir débloquer des succès même sur la console de Sony.Une version boîte arrivera en fin de semaine, intégrant directement la MAJ en plus d'un pack exclusif aux couleurs de