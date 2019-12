One Piece PW4 : le trailer d'Alabasta

Bien évidemment,n'ira pas bien loin si son contenu se limite à Whole Cake Island et Wano (en partie). C'est bien pour cela que ce quatrième épisode nous refourguera des anciens chapitres déjà vus dans les précédents épisodes et si l'on ignore encore « combien » répondront à l'appel (et on espère en fait la totalité), Bandai Namco se lance dans une série de mini-vidéos pour en présenter certains, à commencer ici par l'Arc Alabasta, incluant en passant Zoro dans sa tenue d'origine.Rien de plus pour le moment, hormis un rappel du lancement programmé pour le 26 mars 2020 sur tous les supports.