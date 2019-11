Un nouveau trailer pour Fairy Tail

Koei Tecmo et Gust nous livrent un nouveau trailer pour la future adaptation de, assez court car s'attardant pour l'heure sur le début du jeu qui on rappelle directement en scène l'arc de Tenrou, servant d'introduction avant la fameuse ellipse qui mènera à la reconstruction de la guilde à base d'accomplissement de diverses missions.Le titre sortira l'année prochaine sur PC, PlayStation 4 et Switch, et davantage d'informations tomberont ce week-end à l'occasion d'un nouveau live stream.