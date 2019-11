Gran Turismo Sport : DLC Lewis Hamilton, Laguna Seca et Lamborghini Vision GT

La grande majorité du suivi deest faite de MAJ gratuite, mais quand un partenariat coûte cher, il faut sortir la carte-bleue et c'est le cas du DLC « Lewis Hamilton » qui arrivera ce 28 décembre à un prix encore non spécifié, offrant les choses suivantes :- Campagne de 10 défis pour battre les meilleurs temps du concerné- Replay et ghosts- Guide stratégique- Modèles spéciaux à débloquer- La limite de crédits passera de 20 à 100 millionsParallèlement, Polyphony Digital a annoncé que le circuit Laguna Seca sera le prochain à intégrer le jeu (cette fois gratuitement), de même que pour l'incroyable Lamborghini Lambo V12 Vision GT, « un poil » plus jolie que la Tesla Cybertruck.