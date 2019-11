OneChanbara Origins prépare sa sortie JP

Assez discret depuis ses quelques, D3 Publisher viendra arrondir un peu ses fins de mois avec, son jeu d'action avec héroïnes courtement vêtues, incarnant ici un remake des deux premiers épisodes de l'époque PlayStation 2, et dont voici un nouveau trailer.Le titre sortira la semaine prochaine au Japon, exclusivement sur PlayStation 4, et il ne faudra pas s'attendre à un grand succès pour cette série qui depuis deux chapitres (dont un spin-off) ne dépasse plus les 10.000 ventes à son lancement.