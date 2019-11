Deux petites vidéos pour Trials of Mana

En attendant un nouveau trailer, Square Enix se lance dans une série de mini-vidéos pour présenter les différents représentants du casting de, toujours composé de six personnages jouables et dont voici le chevalier Duran et Angela, la « princesse rebelle » d'Altena.Une bonne occasion pour rappeler que contrairement à l'original (donc), ce remake proposera de revivre les prologues des autres personnages que celui choisi au départ, afin de ne rien louper en un seul rush.Sortie prévue le 24 avril 2020 sur PC, PlayStation 4 et Switch.