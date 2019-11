Premier trailer pour Half Life : Alyx [UP3]

C'était la principale attente de la journée : Valve vient de dévoiler officiellement son, retour d'une franchise après plus d'une décennie de relatif silence qui passera directement et uniquement par la case VR (PC) en mars 2020.En voici le premier trailer qui pose l'ambiance.- Quelques visuels aussi.- Carnet de développeur (tenu par Geoff Keighley) sur le retour de la série.- Confirmation que Campo Santo est impliqué dans le développement.- Le jeu tournera sous le Source Engine 2.- Compatible avec tous les casques VR.- Offert à tous les possesseurs du Valve Index.- Directement ouvert à la communauté des mods dès la sortie pour que chacun puisse créer ses propres niveaux & co (et utiliser les outils Source Engine 2 du coup).- Précommandes ouvertes sur Steam (49,99€, avec réduction de 10%).