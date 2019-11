Persona 5 Scramble : le trailer de Ryuji

Après le protagoniste principal et Sophia, c'est au tour de Ryûji de venir montrer ses talents de combattant dans, le spin-off « Persona Musô » porté par les spécialistes d'Omega Force qui, à l'instar d'autres adaptations type, feront tout pour piocher dans les bases de la licence avec ici sélection des attaques de notre persona, système d'éléments/faiblesses et un goût prononcé pour la narration.Sortie prévue le 20 février 2020 au Japon (PS4, Switch) et toujours rien à signaler pour l'occident.