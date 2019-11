Jurassic World Evolution s'offre une extension basée sur le film de 1993

Alors que des rumeurs semblaient mener à l'annonce d'un deuxième épisode, Frontier souhaite finalement rester un peu sur sonavec une annonce pour bien caresser les nostalgiques dans le sens du poil : une véritable extension qui fera directement suite au premier film de 93, avec le retour (en modélisation et doublage VO) du trio Alan Grant, Ian Malcolm et Ellie Sattler.La sortie de cette nouvelle campagne est prévue pour le 10 décembre, apportant avec elles de nouveaux outils pouvant être exploités dans le jeu de base, ainsi qu'une MAJ gratuite pleine de correctifs et d'améliorations.