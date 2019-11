Ni No Kuni : des infos sur le MMO mobile

Sia largement eu le temps de passer le million de ventes depuis le dernier rapport sur le sujet, Level-5 semble en revanche avoir un peu de mal à poursuivre sa saga entre un remaster du premier qui est passé inaperçu dans les charts et un film qui n'a pas vraiment fait déplacé masse de japonais dans les salles.Du coup, faute d'unpour le moment, la franchise va tenter la voie du MMORPG sur mobile avec un lancement annoncé pour le second semestre 2020 sur l'archipel.de son nom jouera d'ailleurs le thème de l'Isekai puisqu'on y incarnera un « bêta testeur » du Project N, un MMO en réalité virtuelle nous envoyant dans le monde de Ni No Kuni en créant son personnage (avec évidemment la classe qui va avec). Entre divers combats et quêtes, le titre reprendra l'une des formules du deuxième épisode en plus développé : la création et gestion d'un royaume avec les membres de sa guilde.En voici un trailer officiel (de qualité moyenne).