SNK signale que le troisième représentant du Fighter Pass dearrivera le 18 novembre en la personne de Kazuki Kazama, dont voici le trailer, et qui sera suivi courant décembre par Wang-Fu. Décembre qui verra également l'arrivée de la version Switch on rappelle (le 12).N'oublions pas aussi qu'un deuxième Fighter Pass est d'ores et déjà signé pour 2020, avec toujours quatre personnages dont Mina Majikina et (si l'on en croit les rumeurs) Sogetsu Kazama.