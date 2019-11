Une grosse BA pour Yakuza : Like a Dragon

SEGA se la joue Kojima en dévoilant un trailer de plus de 10 minutes pourafin de faire une mise au point sur le scénario de ce nouveau départ pour la franchise, où en dehors de tout ce qui fait le fond (système RPG notamment), mettra en avant le jeune Ichiban Kasuga comme protagoniste principal.Une nouvelle tête dont la vie n'a pas fait de cadeau, passant de statut d'orphelin à celui de petites frappes des bas fond de Kamurocho avant d'intégrer les yakuzas grâce à son mentor Masumi Arakawa, celui-là même pour qui il sacrifiera une partie de son existence en prenant le poids d'un meurtre qu'il n'a pas commis pour passer 10 ans en prison. Sauf qu'à la sortie, ce ne sont pas les honneurs qui l'attendent, mais l'odeur d'une franche trahison, et désormais l'appel de la vengeance, aussi bien envers ces anciens proches que l'homme véritablement responsable de sa mise en détention (dont l'identité parlera sans mal aux fans).Prévu pour le 16 janvier 2020 au Japon et on ne sait encore quand chez nous, le titre dispose à présent d'une démo jouable pour ceux qui disposent d'un compte PS Store japonais.