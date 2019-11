The Falconeer s'envolera aussi sur One

Après s'être trouvé un éditeur cette année (Wired Production), le jeu indépendantva en profiter pour jouer coup-double avec l'annonce d'une version Xbox One en plus du PC, les deux étant prévues pour l'année prochaine sans plus de précisions.Le nouveau trailer est suffisamment éloquent pour savoir à quoi s'attendre, donc un shoot aérien où l'on délaisse les avions pour des sortes de grands piafs armés, dans un univers mélangeant steampunk et fantasy.