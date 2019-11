Fairy Tail : du gameplay et des visuels

Dans le cadre d'une session prev du coté du territoire US, l'adaptation designée Gust s'offre du coup une nouvelle salve de visuels accompagnés de deux vidéos de gameplay pour en voir plus sur ce RPG qui devrait offrir une quinzaine de personnages jouables et mélanger dans sa narration arcs officiels et séquences inédites validées par le mangaka.Sortie prévue pour 2020 sur PC, PS4 et Switch, et même peut-être dans le courant du printemps à en croire quelques rumeurs.