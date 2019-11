[Rappel] Super Smash Bros Ultimate : présentation de Terry Bogard à 14h00 (+ MAJ 6.0)

C'est à 14h00 que se sera balancé la grosse vidéo de présentation du Fighter Pack 4 de, incluant donc Terry Bogard de Fatal Fury, son ou ses musiques, son stage et on imagine des accessoires Mii (payants) pour aller avec.45 minutes de présentation qui incluront également ce qu'il y a à savoir de la MAJ 6.0 qui devrait arriver très rapidement, et même très probablement cette semaine.