Persona 5 Scramble montre son gameplay

Atlus a tenu son live de présentation sur, le spin-off style Musô qui a réclamé l'aide de spécialistes du genre, donc évidemment Omega Force, l'occasion de voir qu'à l'instar d'autres adaptations dans le même style, on retrouvera les fondamentaux de la série : plusieurs personnages jouables, plus grande mobilité, mécaniques de forces/faiblesses, possibilité de choisir ses compétences spéciales (ce qui freeze l'action)...De quoi avoir une idée plus concrète avant la sortie japonaise prévue le 20 février 2020 sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, en rappelant que le titre fera scénaristiquement suite à l'original, et que nous aurons également quelques phases d'exploration à travers plusieurs villes de l'archipel (et des DLC payants pour s'offrir des musiques d'anciens épisodes, comme d'habitude).