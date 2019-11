BBC : Hideo Kojima affirme que son studio produira des films à l'avenir

C'est cette semaine que sortiraet pour marquer le coup, la chaîne BBC s'est associé à Kojima Productions pour livrer un petit documentaire de tout de même 26 minutes sur la création du jeu au sein du studio, et on vous laisse profiter de tout cela même s'il faudra faire avec l'anglais (pour l'instant).Mais on peut au moins notifier une information notable : Hideo Kojima a ouvertement déclaré à cette occasion que son studio produira de véritables films à l'avenir, ce qui n'est pas très choquant vu que cela fait des années que le réalisateur souhaite tenter l'expérience.