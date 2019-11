Alors que Madara Uchiha n'a pas encore de date de sortie, Bandai Namco dévoile déjà le trailer de celui qui le suivra de peu (dans les deux cas pour la fin d'année), à savoir Toshiro Hitsugaya de Bleach.Il s'agira des sixième et septième personnages du Season Pass qui se conclura à un moment ou un autre par Trafalgar D.Law (One Piece) et Grimmjow Jaegerjaquez (Bleach).