Nouvelle présentation de Need for Speed : Heat

La chaîne PlayStation Underground nous propose une bonne grosse vidéo de gameplay pour, prochain épisode d'une franchise qui souhaite toujours revenir sur le devant de la scène après deux tentatives oubliables.Pour ce nouveau cru prévu la semaine prochaine sur PC/PS4/One (8 novembre), EA et le studio Ghost affirment avoir écouté la majorité des critiques depuis le début de la génération, et en ressort un épisode sans connexion obligatoire, des courses de jour comme de nuit (et de la pluie), une bonne présence des forces de l'ordre, la disparition des Speed Cards et un système de progression plus proche de Rivals.On va croiser les doigts.