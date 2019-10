Super Monkey Ball BBHD : trailer de lancement

Autre sortie du moment à accueillir son trailer de lancement,signale sa disponibilité immédiate pour les consoleux PS4, One et Switch, pendant que les joueurs PC devront patienter jusqu'à « cet hiver ».Un remaster tiré de l'épisode Wii (2006, déjà), avec ses 100 niveaux et ses divers mini-jeux multi, le tout avec une refonte graphique bienvenue, des contrôles adaptés au pad classique, des classements online et un nouveau mode multi.l