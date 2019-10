Disgaea 4 Complete : trailer de lancement

Pour ceux qui auraient de l'argent à mettre autre part que dans du gros AAA, NIS America annonce que sonest désormais disponible dans les bacs européens aussi bien sur PlayStation 4 que sur Nintendo Switch.Tiré de la PS3 et la Vita (et bénéficiant de textes FR comme à l'époque), cette réédition propose bien évidemment l'intégralité des DLC pour encore augmenter une durée de vie qui frôle l'indécence, dont de nouveaux personnages et scénarios.Notons que si Nippon Ichi Software semble faire un peu de forcing (le premier avait déjà été remaké l'année dernière), la licence est néanmoins en train de marquer sa plus longue pause entre deux épisodes canoniques :a été officialisé il y a plus d'un an, sans nouvelles depuis.