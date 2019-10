Pokémon E&B fait le point en vidéos

Game Freak nous propose un nouveau trailer dequi avouons-le n'apporte pas grand-chose puisque destiné uniquement à faire une mise au point sur toutes les nouvelles créatures annoncées jusqu'à présent, sachant qu'il en reste un paquet maintenu dans le secret, incluant d'ailleurs les évolutions des trois starters.En attendant d'en voir plus, sauf si le développeur souhaite pour une fois nous garder des surprises jusqu'à la sortie, on ajoute à cela quelques mini-vidéos du site japonais Gamer.ne qui a pu toucher à la bête avant sa sortie prévue le 15 novembre, montrant le début du jeu, quelques combats, mais aussi le système de Raid online récupéré de Pokémon GO.