Borderlands 3 : trailer de l'event Halloween

Gearbox nous faire un rappel vidéo pour signaler que le tout premier event deva débuter ce jeudi 24 octobre, emmenant les joueurs sous le thème de Halloween avec pour débuter une quête random à exécuter : ramener des esprits à Maurice (ou plutôt des ennemis hantés, trouvables un peu n'importe où).Une fois le nombre suffisant atteint, les choses sérieuses commenceront véritablement avec la nouvelle zone aux couleurs de la fameuse fête, l'occasion d'affronter de nouveaux ennemis (dont un boss inédit) et farmer tout ce qu'il faut de loot exclusif à l'event, en plus de skins pour notre quatre « héros ».Attention néanmoins, comme souvent aujourd'hui dans les jeux à suivi, tout cela n'est que temporaire et vous n'aurez que jusqu'au 5 décembre pour en profiter.