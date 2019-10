Nouveau petit trailer pourafin de présenter rapidement les capacités de Basil Hawkins, l'un des rares nouveaux personnages jouables confirmés pour le moment, la liste se résumant au précité, Carrot, Katakuri et les représentants du Germa 66.Espérons que tout cela s'étoffe d'ici la sortie prévue en 2020 sur tous les supports, et que Omega Force n'oublie pas sur le chemin l'Arc Zo afin de compléter Whole Cake Island et Wano.