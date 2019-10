20 minutes de gameplay pour Fairy Tail

C'est via la chaîne PlayStation Access que les intéressés peuvent découvrir un peu plus de gameplay pour, présent dans l'EGX 2019 et qui a permis au producteur de lâcher quelques informations, comme le fait que le mangaka Hiro Mashima était très impliqué dans le projet et que, coup de bol, l'homme est justement un assez gros joueur et avait déjà touché à plusieurs jeuxdu même développeur.On apprend également que des persos d'autres guildes pourront être recrutés, et que si l'on ne connaît pas encore le nombre exact de mages pouvant intégrer notre team, le site officiel semble teaser 15 représentants (donc encore huit à dévoiler si confirmé).Sortie prévue pour 2020 sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.