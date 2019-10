Modern Warfare : trailer de la version PC

Comme pour d'autres, Activision consacre un trailer pour la version PC de(175Go de place sur le DD quand même) qui aura forcément des arguments techniques avec le 4K natif et le 60FPS déverrouillé pour aller aussi loin que votre machine le peut, tout en ajoutant l'option multi-écrans.Le lancement aura lieu la semaine prochaine (vendredi 25 octobre), également sur PlayStation 4 et Xbox One, avec on rappelle une option total cross-play, un suivi gratuit pour la première fois dans la série, et l'arrivée du système Battle Pass pour ceux qui aiment les skins en tout genre.