Un peu plus d'un an après, Koei Tecmo va continuer d'arrondir ses fins de mois avecqui lui sortira le 25 décembre au Japon, puis le 14 janvier 2020, toujours sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.Comme pour la précédente compile, vous aurez tout loisir de privilégier un seul épisode en optant pour l'achat individuel d'un des trois en dématérialisé, à savoiretEn voici un premier trailer.