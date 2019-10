Granblue Fantasy Versus : nouveau trailer

Toujours chez Arc System Works mais cette fois en partenariat avec Cygames,poursuit sa communication avec un nouveau trailer révélant deux autres personnages au casting (pour un total finalisé de 11) à savoir les alliés Zeta et Vaseraga.Véritable pari pour Cygames qui compte imposer sa franchise mobile sur PS4, également avec le futur RPG, le titre sortira le 20 février 2020 sur les terres japonais, et plus tard la même année de notre coté de la planète.