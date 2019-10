Medievil PS4 : trailer pour la nouvelle caméra

Beaucoup ont déjà pu remarquer lors de la démo que la caméra « d'époque » deposait quelques petits problèmes mais les développeurs ont tenté d'arranger cela avec la nouvelle « Caméra Dan », donc une vue à l'époque bien plus moderne et plus idéal pour mieux repérer les choses.Tout cela est présenté dans cette deuxième vidéo « Guide » en attendant la sortie prévue dans deux petites semaines (le 25 octobre).