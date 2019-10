Modern Warfare : trailer du mode Special Ops

Alors que le trailer de lancement a déjà été publié plus tôt cette semaine, Activision revient cette fois sur le mode « Special Ops » dequi viendra accompagner la campagne solo et les modes multi plus classiques.Le mode Special Ops se découpe de la manière suivante :- Les Opérations : une série de stages jouables obligatoirement à quatre où l'équipe sera totalement libre de son approche pour arriver à ses fins.- Les Missions : où l'on peut cette fois choisir son nombre de joueur (1 à 4) avec des restrictions sur l'équipement. Des étoiles seront attribuées en fonction de vos performances, avec également du classement en ligne (dont les « temps des développeurs » à battre).- Le mode survie (*) : des vagues d'ennemis à repousser sur trois maps.(*) On rappelle que le mode Survie sera exclusif à la PS4 pendant un an.Enfin, notez également que :- La progression de votre avatar sera la même sur tous les modes, incluant le multi classique.- Les sous-modes Opérations et Missions auront droit à de nombreux ajouts gratuits les mois allant.sortira le 25 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.