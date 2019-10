One Punch Man : trailer et bêta en approche

Bandai Namco nous offre un nouveau trailer de, nouvelle adaptation et même la première à sortir sur supports de salon (PS4, One et PC en l'occurrence).Si le titre n'a pas encore de date de sortie précise autre qu'un 2020, les éventuels fans sont invités à s'inscrire(jusqu'au 30 octobre) pour participer à une bêta fermée sur l'une des deux consoles. Bêta qui se tiendra en quatre sessions de deux heures chacune du 1er au 3 novembre.