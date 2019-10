PS4 : la MAJ 7.00 arrivera demain

Après quelques mois d'attente, la MAJ 7.0 de la PlayStation 4 arrivera ce mardi 8 octobre comme vient de l'annoncer Sony qui évoque deux points centraux, avec pour commencer une amélioration notable de la fonctionnalité Party qui passera notamment de 8 à 16 personnes, en plus de bénéficier d'une meilleure qualité dans l'audio et la connexion.Le second point concerne le Remote Play, avec cette fois possibilité de jouer à ses différents jeux PS4 depuis un appareil sous OS Android (5.0 minimum), tandis que la même chose coté iOS bénéficiera de divers correctifs. Dans un cas comme dans l'autre, nous aurons également tout loisir de profiter de notre Dual Shock 4.