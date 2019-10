Comme indiqué plus tôt cette semaine,va reprendre son suivi avec trois nouveaux Grand Prix dont le premier débutera dès ce vendredi 4 octobre (16h) pour se terminer le 3 novembre.Vu la période, on part donc dans le thème Halloween avec un nouveau circuit et un paquet de choses à débloquer, incluant de nouveaux karts et skins, ainsi que trois nouveaux personnages jouables : N.Brio, Komodo Moe et surtout Nina Cortex, la star de cet event.En voici le trailer.