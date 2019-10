Un petit trailer pour Mario & Sonic JO 2020

Incarnant l'habituel party-game de fin d'année pour un support Nintendo,est attendu pour le 8 novembre et vient s'illustrer avec un rapide trailer qui décrit parfaitement à quoi s'attendre pour ce sixième épisode de la franchise cross-over.Mais si vous souhaitez néanmoins en savoir un peu plus, sachez que votre serviteur a pu prendre en main la bête le temps de deux petites heures, suffisant pour faire un tour sur la moitié des épreuves où il en ressort qu'une partie de l'objectif est atteint : les fous-rires sont présents, ou du moins avec des enfants, et en fonction des épreuves. Car autant le 100m et affiliés ainsi que certains fondamentaux comme le tir à l'arc et le saut en longueur sont incroyablement faciles de prise en main, autant d'autres auront des spécificités un peu plus obscures pour les plus jeunes, comme par exemple le lancée de disque.Le mode histoire quant à lui se montre être une assez bonne surprise à défaut d'être très motivant, mais à le mérite de tenter des choses avec son mode 2D très amusant allant jusqu'à inclure des mini-jeux spécifiques, mais aussi des petites quiz pour en savoir plus sur l'histoire des JO. Sympa.Restera d'ici le test l'interrogation de l'intérêt sur la longueur, mais nous verrons ça en temps voulu.