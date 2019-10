Mortal Kombat 11 : le Terminator se présente

Comme promis, NetherRealm nous présente le prochain personnage du Pass deà savoir le T-800 de Terminator (8 octobre), énième guest pour faire plaisir aux fans qui continuent de croiser les doigts pour le prochain film.Le Terminator sera suivi le 26 novembre du Sindel, puis le 28 janvier du Joker, avant de marquer la fin du pass le 17 mars avec Spawn. Et très probable qu'un second Kombat Pass arrivera ensuite comme à chaque fois avec le studio.Warner de son coté annonce que le jeu sera accessible gratuitement du 11 au 14 octobre sur PlayStation 4 et Xbox One, avec la totalité des personnages, même ceux du Pass (ces derniers resteront limités à la Tour du Temps), avec possibilité d'essayer une partie du mode Histoire et de se faire démonter en ligne.