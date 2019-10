Arise : A Simple Story s'offre un premier trailer et sortira aussi sur PC et Xbox One

Dévoilé discrètement mais facilement remarqué durant le dernier State of Play,voit son premier trailer officiellement diffusé sur les réseaux, l'occasion à la fois pour les retardataires de découvrir ce mignon projet signé par les barcelonais de Piccolo Studios, mais également permettre à Techland Publishing d'annoncer qu'un mode coopération sera au programme même si l'on parle davantage d'un rôle de soutien pour le deuxième joueur.Le titre qui tournera autour de la mort (on incarne quand même un homme qui vient de mourir, faisant route vers l'au-delà) sortira le 3 décembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, uniquement en dématérialisé et pour 19,99€.