Pour la sortie du ''Bastion des Ombres'', NPD rappelle le poids commercial de Destiny (USA)

C'est aujourd'hui que sorti « Le Bastion des Ombres », la nouvelle extension dequi est en quelque sorte le premier bébé de Bungie sous la bannière indépendante, comptant bien poursuivre la carrière de sa licence qui garde un gros noyau de fans.En marge du trailer de lancement, l'institut NPD souhaite d'ailleurs indiquer que malgré la discrétion de la franchise dans le domaine physique, la réalité incluant le dématérialisé est tout autre : aux USA, depuis septembre 2014,est le numéro 2 du FPS sur ce marché en terme de revenus (derrière Call of Duty), et la 7ème série la plus populaire tous genres confondus.