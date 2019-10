Sniper GW Contracts : 10mn de gameplay

Après avoir pioché du coté de Call of puis de Ubisoft pour son monde ouvert (une bien mauvaise idée), c'est maintenant en ayant zieutéque CI Games a trouvé l'inspiration pourqui reposera sur un principe simple : un ensemble de cibles réparties dans cinq zones, où vous débarquerez avec un attirail réduit (mais néanmoins votre sacro-saint sniper) pour tenter d'atteindre votre objectif en étant le plus discret possible, avec même possibilité de placer quelques headshots dans des demandes annexes.Voici l'une des zones en question (Port Kolchak) et c'est le 22 novembre que sortira ce nouvel épisode sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.