MineCon Live 2019 : des nouvelles de Minecraft Dungeons et Minecraft Earth

A l'occasion de la MineCon Live 2019, Mojang a donné des nouvelles de sa franchiseet pas seulement pour l'épisode central qui continue d'attirer 112 millions de joueurs actifs chaque mois (nouvelles créatures et biomes à venir, en plus de l'éditeur de perso actuellement en bêta).On a par exemple eu droit à la cinématique d'introduction du spin-off, un pur hack'n slash prévu sur tous les supports mais qui prendra un peu plus de temps que prévu puisque le lancement vient de passer du printemps à la fin 2020. Autant dire dans ces conditions que des versions « Next Gen » vont probablement s'ajouter à celles annoncées.Dans le même temps, l'expérience ARva ouvrir son Early Access à davantage de monde, et même en fait à tout le monde puisque dès demain, l'Early Access s'ouvrira « au fur et à mesure des semaines » dans la totalité des territoires. Une précision importante puisqu'il faut du coup comprendre que votre pays et même votre ville ne seront pas forcément concernés dès les prochains jours.Patience, et voici en attendant un nouveau trailer.