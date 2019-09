Dragon Ball FighterZ : des périodes d'essai gratuit pour les différents persos DLC

Le nouveau trailer desert à la fois à rappeler que Gogeta SSB arrivera demain, et que le dernier représentant du Pass 2 sera comme on le savait le Broly du dernier film (pas de date pour le moment). Mais ce n'est pas tout.Afin de rameuter quelques possesseurs du jeu sur les serveurs, qui ne possèdent aucun des deux Pass, Bandai Namco profitera une vague de campagne vous permettant d'essayer gratuitement les différents personnages DLC. Les premiers concernés sont les versions classiques de Goku et Vegeta (12 octobre), suivi de Zamasu Fusionné et Cooler (2 novembre). D'autres opérations du même type devraient suivre chaque mois.