De retour dans ses bureaux après le TGS, Dengeki a monté et publié deux nouvelles vidéos de gameplay pour, où s'ajoute une troisième beaucoup plus courte mais montrant rapidement les possibilités de déplacement dans la grande ville de Baldux, servant de Hub central à cette nouvelle aventure.Chanceux, les japonais accueilleront le titre la semaine prochaine sur PS4, tandis qu'on attend toujours des nouvelles de Falcom et NIS America pour la localisation occidentale.