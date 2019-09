Terminator va retenter sa chance en JV

Jamais un nouveau film Terminator (le 23 octobre dans les salles) n'a bénéficié d'une telle promotion dans l'espace JV. En l'espace de quelques mois, la franchise apparaît sous diverses formes danset, mais il fallait bien un jeu dédié pour compléter l'affaire et ce sera donc, prévu le 15 novembre en Europe (PC, PS4 & One) et qui ne rassure pas en voyant à l'édition Reef Entertainement et au chantier Teyon, soit le même duo qui nous a pondu la dramatique adaptation desur la précédente génération.En tout cas pour les intéressés, ce sera donc un FPS purement solo qui ne prendra pas trop de risque en nous balançant dans le futur post-apocalyptique avec un nouveau héros (Jacob Rivers), faisant évidemment partie de la résistance face au soulèvement des machines, le tout en s'adaptant aux règles modernes du genre : monde semi-ouvert, missions annexes et arbres de compétences.