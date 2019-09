Warriors Orochi 4 Ultimate : la date européenne

Koei Tecmo précise la date de sortie de sonavec un lancement désormais annoncé pour le 14 février 2020 sur tous les supports, avec comme au Japon la possibilité de se tourner vers une version boîte ou de privilégier le dématérialisé sous la forme d'une extension pour ceux qui possèdent déjà l'original.Forcément plus complet en nombre de missions et de matos, le titre offrira également sept nouveaux personnages mixant petits nouveaux (Gaïa et Hadés) ainsi que le retour d'anciens (Jeanne d'Arc et Hayabusa notamment).